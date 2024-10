Plus Unkel

Auf den Kürbis gekommen: Warum Startup-Gründer Frederik und Judith Henn das Rheinland der Großstadt vorziehen

i Frederik und Judith Henn haben das alte Feld an der Flutbrücke in Heister übernommen und bauen biovegan Kürbisse an. Foto: Rühle

Frederik und Judith Henn sind zurück im Rheinland: Die beiden jungen Linzer haben in den vergangenen Jahren in Berlin und Brandenburg mit „Plant-Age“ eine der größten Solidarischen Landwirtschaften (Solawi) in ganz Deutschland aufgebaut. Nun, zurück in der Heimat, möchten sie unter dem Markennamen „Rhein Pflanzlich“ eine kleine biovegane Landwirtschaft aufbauen – auf dem Kürbisfeld in Unkel-Heister an der Flutbrücke.