Auch VG Linz ist coronafrei – Nur eine Neuinfektion im Kreis Neuwied

Eine dritte Verbandsgemeinde im Kreis Neuwied ist aktuell coronafrei: Auch in der VG Linz gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung so wie bereits in den VGs Bad Hönningen und Unkel keine aktiven Fälle mehr.

Insgesamt ist die Zahl der sich in Quarantäne befindlichen Infizierten auf 14 gesunken (vier davon in der Stadt Neuwied). Zum Freitag wurde lediglich eine Neuinfektion gemeldet. Das Robert Koch-Insitut (RKI) gibt die Inzidenz mit 5,5 an.

In der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) beträgt der Inzidenzwert für den Kreis Neuwied 3,8. Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 7,7, für den Kreis Altenkirchen 1,6, für den Kreis MYK 6,5, für die Stadt Koblenz 10,5 und für den Westerwaldkreis 7,4. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 3 an (laut RKI). Am Donnerstag wurden in Oberhonnefeld 105 Erst- und 657 Zweitimpfungen verabreicht.