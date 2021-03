Rengsdorf Auch in Rengsdorf: Apotheke bietet Schnelltests an Bund und Länder haben beschlossen, mit Impfungen und Schnelltests die Pandemie in den Griff zu bekommen. Seit dem 8. März haben alle Bürger in Rheinland-Pfalz, auch ohne Symptome einer Covid-19-Erkrankung, mindestens einmal pro Woche die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen.

In Kooperation mit der Ortsgemeinde Rengsdorf macht jetzt auch die Stern-Apotheke Rengsdorf den Bürgern ein Testangebot. „Einmal pro Woche können Interessierte einen kostenlosen Test im Jugend- und Kulturzentrum der Ortsgemeinde Rengsdorf, Baiertorstraße 4 /Ecke Pfarrer-Knappmann-Straße, durchführen lassen“, informiert Ortsbürgermeister Christian Robenek weiter. Eine Bestätigung des Testergebnisses wird nach einer 15-minütigen Wartezeit oder per E-Mail an die getestete Person übermittelt. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung per E-Mail an stern-apo-rengsdorf@gmx.de ist erwünscht, jedoch nicht zwingend erforderlich. Bei Erscheinen ohne Anmeldung muss gegebenenfalls mit Wartezeiten gerechnet werden.