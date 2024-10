Plus Kreis Neuwied

Auch Autofahrer sind schuld: Unfälle verschlimmern Staus auf A 3 bei Wiedtalbrücke

i Die Baustelle an der Wiedtalbrücke verursacht vor allem im Feierabendverkehr lange Staus, woran einige Fahrer nicht unschuldig sind. Foto: Paul Salz

Jeder, der öfters in Richtung Norden auf der A 3 unterwegs ist, kennt seit geraumer Zeit das Gefühl: Es dauert. Es dauert lange. Grund ist die Baustelle an der Wiedtalbrücke, die vor allem zu Stoßzeiten zu langen Staus in Fahrtrichtung Köln führt. Manche fahren bereits an der Anschlussstelle Neuwied ab, um nicht eine halbe Stunde oder mehr bis an ihr Ziel zu brauchen. Die RZ hat sich nach dem aktuellen Stand der Baustelle erkundigt.