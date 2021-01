Oberbieber

Die in die Jahre gekommene und bereits auf 16 Tonnen Last begrenzte Aubachbrücke an der Friedrich-Rech-Straße in Oberbieber wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Arbeiten beginnen am 1. Februar. Der Verkehr wird dann entsprechend umgeleitet, teilt die Stadt Neuwied mit. Für einen besseren Verkehrsfluss werden in der Altwieder Straße Parkverbotsschilder aufgestellt, auch die Busfahrpläne werden der Situation angepasst. Fußgänger, die den Aubach queren wollen, müssen den Weg entlang der Grundschule nehmen.