Der schlechte Zustand der Fahrbahn sowie dessen Untergrunds sind der Grund, warum die Gemeinde Bruchhausen die Siebengebirgsstraße in Angriff nehmen will. Die Ratsmitglieder beschlossen in der jüngsten Gemeinderatssitzung mehrheitlich, die Siebengebirgsstraße als Mischfläche neu auszubauen – mit Asphalt und Pflaster.