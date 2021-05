Der Ortsgemeinderat Asbach hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für 2021 und 2022 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt 2021 ergibt sich aus dem Saldo der Erträge von 7.548.800 Euro und 7.991.800 Euro an Aufwendungen ein Jahresfehlbetrag von 443.000 Euro. Im Ergebnishaushalt 2022 kommt ein Fehlbetrag in Höhe von 173.800 Euro durch das Saldo der Erträge von 7.650.500 Euro und 7.824.300 Euro an Aufwendungen zustande.