Asbach

In Asbach werden die Kitaplätze knapp. Im Sommer, so prognostiziert die Gemeinde, werden voraussichtlich 30 Kinder keinen Platz haben, wenn das Betreuungsangebot nicht aufgestockt wird. Da mit dem Bau des geplanten Kindergartens nicht vor Oktober begonnen werden kann, will die Gemeinde den sich abzeichnenden Engpass mit einer provisorischen Betreuungseinrichtung entschärfen.