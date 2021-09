Die Konrad Adenauer-Schule in Asbach darf sich von nun an „Schule ohne Rassismus ­– Schule mit Courage“ nennen. Die Realschule plus mit Fachoberschule ist in das gleichnamige Bundesnetzwerk aufgenommen worden. In einer Feierstunde übergab Justin Janorschke, Regionalkoordinator des Netzwerkes, das entsprechende Schild an die Schülervertretung.