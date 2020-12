Urbach

Im Herbst 2019 wurde das Ärztezentrum in Urbach mit drei allgemeinmedizinischen Hausärzten in das Medizinische Versorgungszentrum Dierdorf/Selters (MVZ) integriert. Mit dem Facharzt für innere Medizin, Dr. Peter Sproch, konnte das bestehende Team der Allgemeinmediziner Dr. Nikola Sieber und Christine Hartmann bestens ergänzt werden. Ziel war es, die Patientenversorgung im ländlichen Raum zu sichern und auszubauen. Heute, etwa zehn Monate später, ziehen die Verantwortlichen ein Zwischenfazit, heißt es in einer Mitteilung der Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters.