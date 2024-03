Arbeitsagentur legt Februarstatistik vor: Erwerbslosigkeit im Kreis Neuwied steigt weiter

In zahlreichen Vorjahren waren im Februar bereits erste Zeichen der Frühjahrsbelebung am heimischen Arbeitsmarkt zu erkennen. In diesem Jahr steigt jedoch die Zahl der Erwerbslosen im Kreis Neuwied um 108 Personen auf 5445 Betroffene.

Diese Entwicklung ließ sich laut der Mitteilung der Neuwieder Agentur für Arbeit bereits in den Jahren 2023 und 2021 beobachten. Im Vorjahresvergleich ist dies ein Anstieg um 244 Personen. Die Erwerbslosenquote liegt mit 5,4 Prozent um 0,1 Prozentpunkte höher als im Januar, geht weiterhin aus der Statistik der Agentur für den abgelaufenen Monat hervor.

Diese Gegebenheiten können wir zwar nicht ändern, aber wir können die Region mit unseren Begleit- und Beratungsangeboten aktiv unterstützen. Stefanie Adam, Vorsitzende der Geschäftsführung der Neuwieder Arbeitsagentur

„Die Auswirkungen einer schwächelnden Konjunktur, begleitet von Faktoren wie der Flüchtlingswelle aus der Ukraine, gestiegene Energiekosten und Lieferengpässe, sind auf dem Arbeitsmarkt spürbar“, sagt Stefanie Adam, Vorsitzende der Geschäftsführung der Neuwieder Arbeitsagentur. „Diese Gegebenheiten können wir zwar nicht ändern, aber wir können die Region mit unseren Begleit- und Beratungsangeboten aktiv unterstützen.“

Konkret bedeute das, so heißt es weiter, die Hauptaufgaben der Arbeitsagentur weiterzuverfolgen, umzusetzen und an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. „Wir möchten nah am Kunden sein“, so Stefanie Adam. „Das heißt, wir sind bei Arbeitgebern, bei Jugendlichen in den Schulen sowie bei Messen. Wir sind über viele Wege – per Videochat, E-Mail, Telefon und persönlich – zu erreichen und ermitteln die individuellen Bedarfe und Möglichkeiten. Wir reagieren mit unserer Beratung und verschiedenen Förderoptionen auf den sich verändernden Markt.“

Wieder mehr freie Stellen als im Januar gemeldet

Denn eines zeigt sich laut Agentur bereits im Februar: Der Bedarf an Fachkräften ist weiterhin omnipräsent. 311 Stellen wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcentern für den Kreis Neuwied gemeldet. Das sind 135 Stellen mehr als im Vormonat und 4 Stellen weniger als im Vorjahresmonat. Die meisten freien Stellen würden sich an Fachkräfte richten, heißt es, gefolgt von Stellen ungelernte Arbeitskräfte und Stellen für Spezialisten und Experten. Das Gros der Stellenangebote stamme aus dem Dienstleistungsbereich, dahinter rangieren die Stellenangebote aus dem verarbeitenden Gewerbe und aus dem Gesundheits- und Sozialwesen.

Auch die Statistik der gemeldeten Ausbildungsstellen signalisiert laut Agentur den Nachwuchsbedarf der Unternehmen: Mit 1233 gemeldeten Ausbildungsstellen für den gesamten Agenturbezirk, der die Kreise Neuwied und Altenkirchen umfasst, liegt die Zahl 8 Prozent über dem Vergleichswert aus dem Vorjahr. red