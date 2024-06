Appell zu mehr Rücksicht: Neuwied räumt beim World Cleanup Day Müll auf

Anzeige

Von Zigarettenstummeln über Plastikmüll bis hin zu Elektroschrott – „in der Natur und in unserer Nachbarschaft lässt sich allerhand Müll finden, der achtlos weggeworfen wurde und dort nichts zu suchen hat“, so die Stadt Neuwied. Wenn Menschen auf der ganzen Welt am 20. September beim World Cleanup Day diesen störenden Abfall in ihrer Umgebung sammeln, macht auch die Deichstadt wieder mit.

Gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup“ und den Servicebetrieben (SBN) hofft die Stadt Neuwied wieder auf zahlreiche Teilnehmer. Bereits zum sechsten Mal beteiligt sich die Deichstadt an der weltweiten Aktion, das Motto lautet: „Neuwied räumt auf!“ Der weltweite Aktionstag fällt in diesem Jahr auf einen Freitag. In Neuwied ermöglichen die Initiatoren eine flexiblere Planung: Von Montag bis Samstag, 16. bis 21. September, organisieren sie eine ganze Cleanup-Aktionswoche. Einzelpersonen, Gruppen, besonders auch Vereine, Schulen oder Kitas, können während dieser Woche an einem Termin, der für sie gut passt, Müll und Unrat sammeln.

Stadt von Unrat befreien

Für ihren Einsatz suchen sie eine Fläche ihrer Wahl aus – ob in der City, in ihrem Stadtteil oder direkt in ihrer Straße. Die federführende Bürgerinitiative, die ihre Wurzeln im Sonnenland hat, trifft sich das ganze Jahr über zu regelmäßigen Aufräumaktionen. Ganz im Sinne der städtischen Informationskampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“ wird die Stadt dabei von Unrat befreit und die Einwohner zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Umweltschutz aufgerufen.

Zur Planung der gemeinsamen Aktion zum World Cleanup Day wird um Anmeldung gebeten. Daran orientiert sich auch die Auswahl der Standorte für die Müllsammelpunkte, an denen der Abfall abgestellt und später von den SBN entsorgt werden kann. Wie bereits in den vergangenen Jahren stellen die SBN auch diesmal Hilfsmittel wie Warnwesten und Greifzangen zur Verfügung.