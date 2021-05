Es waren schwerwiegende Vorwürfe, die von Lesern an die Redaktion herangetragen wurden: Am Freitagnachmittag habe es auf dem Vorplatz des Schlosses Engers massive Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln gegeben. Konkret war von einer Großfeier die Rede – sogar der Begriff „Gelage“ fiel. Und die Vorwürfe gingen noch weiter und an andere Adressen: Weder die Polizei noch das Ordnungsamt seien nach Anrufen aus der Bevölkerung bereit gewesen, etwas gegen den Vorfall zu unternehmen.