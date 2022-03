Die Preise für Strom, Öl und Gas sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen, und jetzt verschärft der Krieg in der Ukraine die Situation noch weiter. Wie gut wäre es da, wenn eine Stadt wie Neuwied ihre benötigte Energie selbst erzeugen würde und damit energieautark wäre? Genau darauf zielt ein Antrag der Bürgerliste „Ich tu’s“ ab, der an diesem Mittwoch Thema im Neuwieder Stadtrat ist.