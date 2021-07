Anpacken im Ahrtal: Helferbusse starten am Freitag, Samstag und Sonntag in Neuwied – Orga im Krisengebiet ist gesichert

Nach wie vor wird angesichts der unvorstellbaren Zerstörungen an der Ahr jede helfende Hand gebraucht. „Es geht nur gemeinsam. Wir müssen angesichts des Ausmaßes dieser Katastrophe alle zusammenarbeiten. Eine Gruppe oder Organisation kann das nicht alleine schaffen“, appelliert Landrat Achim Hallerbach. Deshalb organisiert die Kreisverwaltung Shuttlebusse, die Freiwillige in das Krisengebiet fahren, ohne dass sie mit ihren Autos die Wege für andere Rettungskräfte und schweres Gerät blockieren. Am Freitag und am Sonntag werden Shuttlebusse vom Neuwieder Bahnhof aus nach Ahrweiler fahren und dort von Mitarbeitern des Neuwieder Krisenstabs ins Einsatzgebiet geleitet, teilt die Kreisverwaltung mit. Am Samstag gibt es ab Neuwied das gleiche Angebot, allerdings federführend organisiert von der Firma „Becker Classics“. Anders als zunächst kommuniziert, werden diese Busse an der Kirmeswiese starten und nicht am Porta-Parkplatz. Um einen Überblick zu behalten, bittet die Kreisverwaltung, dass sich Helfer für diese kostenlosen Busse vorher verbindlich anmelden.

Freitag und Sonntag: Die Busse der Firma Zickenheiner fahren um 9 Uhr am Neuwieder Bahnhof ab. Die Rückfahrt ist gegen 17 Uhr vorgesehen. Die Kreisverwaltung bittet alle Helfer, im Bus Masken zu tragen. Vor allem für die Rückfahrt werden Masken zur Verfügung stehen. Helfer sollen Gummistiefel und Handschuhe mitbringen und zudem für ihren Eigenbedarf an Wasser und Essen sorgen, auch wenn es Versorgungsstellen in den Ortschaften gibt. Falls vorhanden, ist es auch sinnvoll, Besen, Abzieher, Schaufeln und Eimer mitzunehmen. Anmeldung per E-Mail an helferbus@kreis-neuwied.de. „Bitte halten Sie Ihr E-Mail-Postfach anschließend im Blick: Es gibt nicht unbegrenzt Platz, sodass wir nicht für alle eine Mitfahrgelegenheit garantieren können und gegebenenfalls am Vorabend noch per E-Mail absagen müssen“, formuliert die Kreisverwaltung in ihrer Pressemitteilung vorsorglich.

Samstag: Die Firma „Becker Classics“ will ab 7 Uhr Busse Richtung Ahrweiler auf den Weg bringen. Treffpunkt wird der Neuwieder Kirmesplatz sein. Anmeldungen unter Telefon 02631/358.000.