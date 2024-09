Kreis Neuwied/Koblenz

Anonyme Drohmails gingen auch an zwei Schulen im Kreis Neuwied: Kriminalpolizei ermittelt

i Auch zwei Schulen im Kreis Neuwied erhielten anonyme Schreiben. Foto: Soeren Stache

Das Landeskriminalamt hat am Montag von anonymen Drohmails an etliche Schulen in Rheinland-Pfalz berichtet. Wie Jürgen Fachinger, Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, waren auch zwei Schulen im Kreis Neuwied von den Bombendrohungen mit Bezug zur Lage im Nahen Osten betroffen. „Wir bitten aber um Verständnis, dass wir die Örtlichkeiten nicht näher eingrenzen möchten.