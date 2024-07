Plus Neuwied Angriff auf 32-jährige Bendorferin in Neuwied: Frau konnte Krankenhaus verlassen [Update] i In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild/dpa Schwerer Angriff auf eine Frau im Bereich der Kunosteinstraße in Neuwied: Der Tatverdächtige, ein maskierter Mann, wird gesucht. Lesezeit: 1 Minute

Am Donnerstag kam es zwischen 14 und 14.25 Uhr im Bereich der Kunosteinstraße am Rhein in Neuwied-Engers zu einem körperlichen Angriff auf eine 32-jährige Frau aus Bendorf. Diese wurde bei dem Angriff nicht unerheblich verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizei mit. Die Hintergründe des ...