Der „Rheinquatier“-Erzeugermarkt in der Lohfelder Straße 22 in Bad Honnef hat Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Der neue Markt gehört der Buccara Rheinmeile GmbH, die unter anderem Restaurants und Biergärten in der Region betreibt oder Events ausrichtet. Auch die Firma Holly Food in Bad Hönningen, die den Erzeugermarkt in Bad Honnef mit eigens hergestellten Lebensmitteln beliefert, ist eine Tochterfirma der Buccara Rheinmeile GmbH. sgr