Am 30. und 31. Dezember findet ein sogenannter 24-Stunden-Impfmarathon auf der Kirmeswiese statt, jeweils von 8 bis 8 Uhr. Damit will die Stadt allen Impfwilligen pünktlich zum Jahreswechsel einen besseren Schutz gegen Corona möglich machen. Denn bereits die Zentrale Impfstelle (ZIS) im Heimathaus Neuwied ist von den Bürgern zuletzt sehr gut angenommen worden, wie die Stadt in einer Pressemitteilung informiert.