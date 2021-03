Ein Dammbruch bei Raubach, überschwemmte Campingplätze und Nebenflüsse, die zu rauschenden Strömen heranwachsen: Das vergangene Wochenende strapazierte die Nerven vieler Bürger im Kreis, die nahe an Wied, Holzbach oder Rhein wohnen oder dort ihr Firmengelände haben. Während sich die Lage an den Nebenflüssen entspannt, steigt der Rhein weiter an. Wie groß sind die Sorgen der Anlieger?