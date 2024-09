Plus Unkel Amtseinführung bei Kaiserwetter: Maria II. als neue Weinkönigin in Unkel inthronisiert Von Simone Schwamborn i Als Weinkönigin geht für Maria Rechmann (Mitte) ein Traum in Erfüllung. Begleitet wird sie von den Weinprinzessinnen Lea Adenauer (3. von links) und Saskia Corvinus (3. von rechts). Foto: Schwamborn Maria II. heißt die neue Weinkönigin von Unkel. Sie folgt auf Lucie I., die sich bei der Zepterübergabe bei ihren Unterstützern bedankte. Lesezeit: 3 Minuten

Eine Inthronisation bei Kaiserwetter: Die Temperaturen sind am Samstag auch im Unkeler Weindorf in die Höhe geklettert. Die Moderatoren Markus Winkelbach und Emma Kessel freuten sich, dass dennoch so viele Zuschauer zur Krönung der neuen Weinmajestäten gekommen waren – unter ihnen auch Gäste aus der Stadt Kamen, mit der Unkel ...