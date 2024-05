Amtsantritt von Philipp Rasbach: Neuwieds neuer Kreisbeigeordneter legt los

Anzeige

Philipp Rasbach hat die Arbeit aufgenommen: Mit dem Beginn des Monats hat der Kleinmaischeider sein Amt als neuer Erster Kreisbeigeordneter angetreten. Landrat Achim Hallerbach begrüßte den Nachfolger von Michael Mahlert zum Dienstbeginn persönlich an seinem Arbeitsplatz.

„Der Generationenwechsel ist vollzogen, und ich gehe davon aus, dass ich mit Philipp Rasbach eine ebenso vertrauensvoll-verantwortungsbewusste und allein am Wohl unserer Bevölkerung orientierte Zusammenarbeit pflegen kann wie mit seinem Vorgänger“, ist Hallerbach zuversichtlich. Rasbach freut sich auf seine neue Aufgabe: „Dass ich mich im Verbund mit den Kolleginnen und Kollegen für den Landkreis Neuwied einbringen kann, ist herausfordernd, zugleich aber auch schön.“

Wie bei Zäsuren im Leben generell, hat der neue Kreisbeigeordnete angekündigt, einiges bewahren und manches ändern zu wollen, nachdem er sich einen Überblick verschafft hat. Was für den Neuen im Amt auf jeden Fall bleibt, ist die Zuständigkeit bei den Ressorts. So hatten die Mitglieder des Kreistages der Übertragung der Geschäftsbereiche Immobilien und Schulen, Soziales, Bauen und ÖPNV im Rahmen ihrer jüngsten Sitzung in unveränderter Form zugestimmt.

Vor seiner Amtsübernahme war der neue Stellvertreter des Landrats bei der Verbandsgemeindeverwaltung Puderbach als Büroleiter angestellt. Philipp Rasbach ist 36 Jahre alt, verheiratet und zweifacher Familienvater.

Im Jahr 2010 konnte er das duale Studium zum Diplomverwaltungswirt an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen abschließen. Das Amt als Erster Kreisbeigeordneter ist neu, der Arbeitsort hingegen vertraut – zu Beginn seines Berufslebens war Philipp Rasbach acht Jahre bei der Kreisverwaltung Neuwied tätig.

„Auch der Landkreis Neuwied hat sich einer Reihe herausfordernder Aufgaben zu stellen, die wir auch weiterhin mit Erfolg meistern wollen. Für eine gedeihliche Entwicklung des Kreises ist eine zielorientierte und kooperative Zusammenarbeit die Basis. Darauf freue ich mich“, gibt Achim Hallerbach die Richtung vor.