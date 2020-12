Heike Wildangel (58) lebt in Hasselbach im Kreis Altenkirchen. Nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und einer Station im Krankenhaus arbeitete sie in der häuslichen Pflege und im Altenheim, wo sie eine Weiterbildung Heil- und Pflegedienstleitung für den Alten- und Behindertenbereich absolvierte. In der Kamillus-Klinik begann sie dann mit der Fortbildung im MS-Therapiemanagement.