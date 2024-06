Plus Neuwied

Am Wahlsonntag ist in Neuwied Geduld gefragt: Warteschlangen vor den Wahllokalen

Von Rainer Claaßen

i Bei der freiwilligen Feuerwehr Heimbach-Weis reihten sich die Wähler geduldig in die Schlange ein. Foto: Rainer Claaßen

Auch wenn viele Wähler sich vorab dafür entschieden hatten, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben, war der Andrang in den Wahllokalen am Wahltag groß. Durchgängig bestätigten die ehrenamtlichen Helfer, dass die ersten Wähler schon unmittelbar zur Öffnung kamen – und dass der Besucherstrom bis zum Abend nie wirklich abriss.