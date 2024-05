Am Muttertag ist viel los in den Weinbergen: Kulinarisches Weinerlebnis in Leutesdorf

Die für viele Landwirte verheerenden Frostnächte im April haben die Leutesdorfer Winzer zum Glück weitgehend verschont. Insofern bietet der Muttertag am Sonntag, 12. Mai, einen Grund mehr, hier dankbar und froh in den dann hoffentlich wärmeren Frühling zu starten.

Anzeige

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Leutesdorf und die Weinsteig-Winzer laden am Muttertag traditionell in die Leutesdorfer Weinberge ein, „um hier in großer Vielfalt feine Weine zu probieren, wo sie gewachsen sind“, wie sie in ihrer Pressemitteilung schreiben.

Veranstaltung trotzt dem Wetter

Begleitet wird das kulinarische Weinerlebnis in den Weinbergen von leckeren Speisen regionaler Anbieter. Neben vielen heimischen Rieslingen in (fast) allen Variationen sollen edle Burgunder und andere köstliche Tropfen im Ausschank angeboten werden. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und findet bei jedem Wetter statt.

„Der Winter war regnerisch, und der Frühling hat dann doch nach einem ersten warmen Hoch einen heftigen Dämpfer bekommen. Wir wünschen uns daher für den Muttertag reichlich Sonnenschein und können es kaum erwarten, unsere Gäste zu Weinverkostung und Gaumenfreuden zu begrüßen“, heißt es sowohl von den Winzern als auch vom VVV.

Neues Angebot

Obwohl die Leutesdorfer zum 25. Mal zum Muttertag in die Weinberge einladen, gibt es Neues zu entdecken: Mit von der Partie sind aus dem Kreis der Leutesdorfer Weinsteigwinzer die fünf Betriebe Emmerich, Hohn, Hugemann, Mehren und Sturm. Erstmals treten auch die Jungwinzer von der „Abgehoben Weinschmiede“ an. Das Weingut Kay Weine aus Königswinter, das auch in Leutesdorf Flächen bewirtschaftet, ist zum zweiten Mal dabei. Ebenso wie das „Team Zolltor“, das feine Tropfen aus den Leutesdorfer Weinbergen anbieten wird und unter anderem auch den Jungwinzer Sebastian Hessler beherbergt. Die Neuwieder Genussmanufaktur „Don Terrino“ bewirtet an ihrem Food Truck. Die Landmetzgerei Born aus Steimel ist dieses Jahr das erste Mal dabei.

Parcours durch die Weinberge

Bereits der Fußweg von der Ortsmitte in die Leutesdorfer Weinberge ist ein Erlebnis. Nach kurzem Aufstieg entlang der Reben beginnt der Parcours an der Grillhütte am Schützenplatz. Alternativ kann man ihn auch vom Ende her erreichen: hinter dem Weingut Peter Hohn den Wegen in die Weinberge folgen und dem nach links ansteigenden Weg folgen. Parkplätze befinden sich unter der Brücke an der Kirche sowie am Rheinufer. Aber auch die Anreise mit dem Zug bis zum Leutesdorfer Bahnhof ist möglich (stündliche Verbindung mit der Linie RB 27 von Richtung Köln oder Koblenz aus auf der rechten Rheinseite). Auch Planwagen sind wieder unterwegs und bringen die Besucher bequem zum Start des kulinarischen Wanderwegs am Schützenplatz. Start ist auf dem Parkplatz an den Rheinwiesen, ungefähr auf Höhe des Kurtrierschen Hofs.

Eine Fährverbindung zwischen Leutesdorf und Andernach wird ebenfalls im Rahmen des Geysir-Fahrplans angeboten. Die Tickets kosten 5 Euro. Weil das Angebot begrenzt ist, können die Tickets nur vorab über die Tourist-Information Andernach gekauft werden, Telefon 02632/987 94 80. Weitere aktuelle Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.leutesdorf-rhein.de/weinerlebnis