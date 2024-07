Plus Altwied Altwieder Dorf-Café feiert Geburtstag: Wie aus einer Idee ein Treffpunkt für alle geworden ist Von Jörg Niebergall i Stoßen auf den ersten Geburtstag des Cafés an (von links): Bella Kaiser, Thomas Kober, Ulrike Klein, Monika Kober, Karin Stromberg, Beate Wilms und Carola Monno. Foto: Jörg Niebergall Reden, lachen und genießen – das kann man seit einem Jahr im „Café im Altwieder Dorftreff“. Jetzt wurde auf den ersten Geburtstag angestoßen. Lesezeit: 1 Minute

Einen Ort schaffen, an dem sich Menschen aus dem Dorf treffen, austauschen und gemeinsam genießen können – so hatte sich Monika Kober, Initiatorin des „Café im Altwieder Dorftreff“ am Sportplatz den Treffpunkt vorgestellt. Ein Jahr ist es nun her, dass sie und viele ehrenamtliche Helfer die Vision in die Tat ...