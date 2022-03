An der Hafenstraße in Neuwied soll auf einer rund 1,77 Hektar großen Fläche eine neue Fotovoltaikanlage entstehen. Die Firma Sybac Solar aus Kehrig möchte sie bauen und in einem zweiten Schritt an die Stadtwerke Neuwied (SWN) verkaufen. Doch zuerst müssen für das Vorhaben der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Diese Verfahren hat der Stadtrat jetzt mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht. Lediglich die AfD-Fraktion stimmte gegen das Projekt.