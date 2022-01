Alte Schule soll weichen: Abrisspläne der Stadt stoßen auf Widerspruch

In Oberbieber wie der gesamten Stadt Neuwied braucht es mehr Kitaplätze. Das Problem ist seit Jahren bekannt und Verwaltung und Stadtpolitik sind durchaus um Abhilfe bemüht. In seiner Sitzung vom 15. Juli vergangenen Jahres beauftragte der Stadtrat die Verwaltung damit, die Voraussetzungen für Kita-Neubauten an mehreren Standorten, unter anderem in Oberbieber zu schaffen. Ursprünglich war der Neubau einer achtgruppigen Kita zwischen der Grundschule und dem bestehenden Vier-Gruppen-Gebäude in der Veilchenstraße angedacht gewesen. Mittlerweile hat die Stadt Neuwied diesen Plan verworfen und die Errichtung einer neuen Kita in der Friedrich-Rech-Straße ins Auge gefasst (wir berichteten). Dafür müsse laut Verwaltung das ehemalige Volksschulgebäude, in dem sich derzeit ein Seniorenheim befindet, weichen. Einige Oberbieberer Bürger engagieren sich nun für den Erhalt der Alten Schule.