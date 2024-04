Plus Neuwied

Alte Bekannte und einige Überraschungen: Zehn Gruppierungen wollen in den Neuwieder Stadtrat

i Wer kommt rein in den Stadtrat? Zehn Parteien und Gruppierungen stellen sich zur Wahl. Foto: Archiv Sascha Ditscher

Jetzt steht fest, welche Parteien, Wählergruppen und Kandidaten bei der Kommunalwahl am 9. Juni in Neuwied antreten. Unter den Wahlvorschlägen gibt es neben vielen alten Bekannten auch die eine oder andere Überraschung. So darf etwa die AfD trotz der Unstimmigkeiten rund um die Aufstellung ihrer Listen antreten. Und bei der Wahl des Ortsvorstehers für die Innenstadt startet der ehemalige Bürgermeister Michael Mang ein politisches Comeback.