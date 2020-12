Linz

Wie kann generationenübergreifendes Wohnen in Linz aussehen? Jemand, der sich darüber einige Gedanken gemacht hat, ist Günter Klockner. Der Investor möchte auf dem ehemaligen Gelände der Firma Kann am Ortsausgang von Linz unter anderem altersgerechte Wohnungen neben Einfamilienhäuser für junge Familien bauen. In der jüngsten Stadtratsitzung stellten er und seine Planer die Projektentwürfe vor – und stießen dabei auf Zustimmung, aber auch auf weitere Anregungen der Ratsmitglieder.