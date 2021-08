Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und Elspe sind deutschlandweit bekannt, doch Winnetou & Co. standen auch schon in Neuwied auf der Bühne. Das können Interessierte jetzt im neuen Buch „Karl May auf der Bühne“ nachlesen, dem ersten Band eines auf drei Teile angelegten Werks im Karl-May-Verlag.