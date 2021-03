Am Anfang stand eine Vision. Unkel, so die Idee, sollte eine Dauerausstellung bekommen, in der es um Willy Brandt und sein Leben als Staatsmann und Weltbürger geht. Ein „narratives Konzept“ nach dem Vorbild der Ausstellung im „Haus der Geschichte“ in Bonn sollte umgesetzt werden. Ein ambitionierter Plan, an dessen Realisierung zunächst nur wenige geglaubt haben – der aber bis heute mehr als 40.000 Besucher angezogen hat.