Plus Unkel

Alles für die Kulturstadt: Unkels Stadtbürgermeister Gerhard Hausen sagt nach 20 Jahren „Adieu“

Von Daniel Rühle

i Nach 20 Jahren legt Gerhard Hausen sein Amt als Stadtbürgermeister nieder. Doch "sein" Unkel wird er weiter ehrenamtlich unterstützen. Foto: Daniel Rühle

Wir schreiben das Jahr 2004: Mark Zuckerberg startet die Plattform Facebook, der Bundeskanzler heißt Gerhard Schröder, Griechenland wird Fußballeuropameister. Und: In Unkel gehen die Menschen an die Wahlurne und küren Gerhard Hausen zum neuen Stadtbürgermeister. Nach 20 Jahren tritt Hausen nun nicht mehr an. Zeit für einen Rückblick.