Plus Neuwied Alle Ergebnisse: So liefen die Ortsvorsteherwahlen in Neuwied Von Hilko Röttgers i In 14 Neuwieder Ortsbezirken ist am Sonntag der Ortsvorsteher gewählt worden. Nicht überall fiel im ersten Wahlgang eine Entscheidung. Foto: Jörg Niebergall In 14 Neuwieder Ortsbezirken standen am Sonntag die Ortsvorsteher zur Wahl. Nicht überall ist die Entscheidung schon im ersten Wahlgang gefallen. Wir geben einen Überblick über alle Ergebnisse. Lesezeit: 4 Minuten

Premiere für die Neuwieder Innenstadt und für Heddesdorf. Zum ersten Mal konnten die Bewohner dort einen Ortsvorsteher wählen. Wer die Posten bekommt, steht allerdings noch nicht fest. Weder in der Innenstadt noch in Heddesdorf konnte ein Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erringen, sodass eine Stichwahl nötig wird. In ...