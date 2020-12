Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 17:40 Uhr

Kreis Neuwied

Aktuelle Corona-Zahlen: Kreis Neuwied wieder knapp unter Rot

Nachdem der Kreis Neuwied an zwei Tagen in Folge die höchste Corona-Warnstufe erreicht hatte, hat sich am Donnerstag das Ansteckungsgeschehen etwas verlangsamt