Aktionstag für Regenwald am Wiedtal-Gymnasium: Benni und Klaus Over hielten Vortrag

Der erste Regenwald- und Klimaschutz-Aktionstag am Wiedtal-Gymnasium in Neustadt war ein Erfolg. Mehr als 600 Grund- und Vorschulkinder hatten sich angemeldet, die ersten 200 konnten zum Auftakt Anfang Juli teilnehmen. Aufgrund des großen Andrangs sind weitere Aktionstage geplant.

Mehr als 60 Schüler der Nachhaltigkeit-AG des Wiedtal-Gymnasiums hatten 34 interaktive Stationen aufgebaut – mit Schulzootieren wie Madagaskar-Fauchschaben und Riesentausendfüßern, tropischen Pflanzen und Tierteilen aus dem Regenwald. Roman, Malte und Lucien aus der 3. Klasse meinten: „Wir hatten Riesentausendfüßer auf der Hand. Das hat gekribbelt von den vielen Beinen. Das war cool.“ Es gab auch Schmeck-, Riech-, Fühl- und Recherchestationen mit Tablets, Experimente zur Bedeutung und Wichtigkeit der Regenwälder für uns, Infostationen über deren Zerstörung, wie jeder von uns daran beteiligt ist und was jeder von uns dagegen tun kann. Die Schüler konnten den zukunftsweisenden Dünger der Inkas Biochar/Pflanzkohle selbst herstellen und seine Wirkungsweise erforschen. Sie konnten mit dem Blasrohr schießen und sich schminken lassen wie die indigenen Yanomamis im Amazonasgebiet und vieles mehr.

Ich habe noch nie so viele Schülerinnen und Schüler so lange und so hoch motiviert in Aktion gesehen. Klaus Over, Vater von Benni Over, der die Privatinitiative „Wir retten den Regenwald“ gestartet hat

Benni und Klaus Over von der Privatinitiative „Wir retten den Regenwald“ sowie die beiden Bildungsreferenten des Eine Weltladens in Linz unterstützten den Aktionstag mit Vorträgen und interaktiven Infoständen zum fairen Kakaohandel. „Ich habe noch nie so viele Schülerinnen und Schüler so lange und so hoch motiviert in Aktion gesehen“, sagte Over. Auch die begleitenden Grundlehrerinnen und Erzieherinnen waren begeistert.

Höhepunkt der Veranstaltung war laut Schule eine Liveschaltung zu Kinderfernsehstar Willi Weitzel, bekannt aus „Willi will's wissen“. Als Regenwaldschützer stand er den Kindern 30 Minuten lang Rede und Antwort. Unter anderem erzählte er, wie er mit Kindern im Amazonasgebiet mehrere Wochen lebte, um den Auftaktfilm für die diesjährige Sternsingeraktion zu drehen. red