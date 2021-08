Wann bekommt man schon mal die Gelegenheit, einen professionellen Künstler an seinem Arbeitsplatz, in seiner Werkstatt, zu besuchen? Der Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Rheinland-Pfalz bietet diese Möglichkeit jedes Jahr mit der Aktion „Offene Ateliers“. An zwei Wochenenden im September können Kunstinteressierte die Menschen hinter den Kunstwerken nicht nur kennenlernen, sondern ihnen bei ihrer kreativen Arbeit auch über die Schulter schauen.