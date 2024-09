Neuwied-Oberbieber

Aktion am Weltkindertag: Kleine Oberbieberer demonstrieren für ihre Rechte

Von Jörg Niebergall

i Auf dem "Lila Platz" wurde demonstriert. Foto: Jörg Niebergall

Am Weltkindertag gehen an vielen Orten die Kleinen auf die Straße – auch in Oberbieber.