Engers

Im Juli und August 2019 konnte die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz (LMAK) in Engers insgesamt 32 Sommerkonzerte anbieten. Gerne hätte Akademieleiter Rolf Ehlers in diesem Jahr daran angeknüpft, wäre da nicht die Corona-Pandemie. Das Team der LMAK möchte trotz der widrigen Umstände aber ein Zeichen setzen, der Bevölkerung zeigen, dass man auch in diesem Jahr die Kulturszene in Engers bereichern will und plant mit dem Akademiesommer 2020 im Juli und August eine abgespeckte Veranstaltungsreihe mit 12 Konzerten.