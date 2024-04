Linz

Aggressionen statt Dank: Patient bedroht Rettungskräfte in Linz

i Ein 63-Jähriger hat in Linz Einsatzkräfte und einen Notarzt bedroht, als diese ihm helfen wollten. Foto: Nicolas Armer/dpa

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin konnte am Freitag in Linz ein Unglück verhindert werden. Wie die Polizeiinspektion Linz mitteilte, habe die Frau am Nachmittag einen älteren Mann bemerkt, der sich augenscheinlich in einer hilflosen Lage befunden habe und hieraufhin den Rettungsdienst alarmiert. Doch statt mit Dank empfing der Mann die Einsatzkräfte mit Aggressionen.