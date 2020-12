Ärzte der VG Bad Hönningen eröffnen Corona-Praxis: Sprechstunde in der Sprudelhalle

Bad Hönningen

Wer in diesen Tagen über Husten, leichtes Fieber oder andere Erkältungsanzeichen klagt, kann nicht viel tun, außer sich zuhause auszukurieren. Beim Anruf in der Arztpraxis werden die Symptome zwar genau abgefragt, um einen schweren Verlauf von Covid-19 auszuschließen, eine Krankschreibung oder gegebenenfalls eine Überweisung zum Test in der Fieberambulanz oder in ein Krankenhaus auszustellen. Der persönliche Blick des Arztes auf den Patienten fällt für die leichten Krankheitsverläufe aber meistens flach, denn das Ansteckungsrisiko ist ohne Schutzausrüstung in einer normalen Praxis einfach zu hoch. In der Verbandsgemeinde Bad Hönningen soll sich das jetzt ändern: Eine Anlaufstelle für Corona-Infizierte und Verdachtsfälle soll in den nächsten Tagen in der Sprudelhalle öffnen.