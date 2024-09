Plus Urbach Ärger rund um Glasfaserausbau in Urbach: Erste Konsequenz gezogen Von Lars Tenorth i Der Glasfaserausbau in Urbach läuft nicht so reibungslos ab, wie es sich viele Bürger gewünscht haben. Einige Anwohner sind unzufrieden mit der Durchführung der Arbeiten. Eine erste Konsequenz wurde gezogen. Symbol Foto: Uwe Anspach/dpa Die Arbeiten verlaufen nicht so reibungslos, wie zum Teil dargestellt wurde. Es gibt verschiedene Störgeräusche. Lesezeit: 4 Minuten

Der Glasfaserausbau in Urbach läuft nicht so zufriedenstellend, wie es sich die Bürger erhofft haben. Ein Urbacher zeichnet nach dem Ende August erschienenen Artikel „Glasfaserausbau in Urbach schreitet voran“ ein anderes Stimmungsbild, als es etwa die Deutsche Glasfaser und das Kirchspiel Urbach in dem Bericht vermuten ließen. Denn es gab ...