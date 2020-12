Dierdorf

Schande. Ein Schild mit dieser Anschrift brachte im Januar ein Bürger am Zaun des ehemaligen Kupferhaus-Grundstückes in Dierdorf an, erzählt eine Anwohnerin. Schnell wurde das Schild entfernt, doch der Schutt des Kupferhauses ist geblieben. Seitdem das Gebäude Geschichte ist (die RZ berichtete), liegen die Reste nach dem Abriss lose auf dem Grundstück herum. Zwar steht ein Container auf der inzwischen komplett eingezäunten Fläche an der Wied-Runkel-Straße, aber ordnungsgemäß entsorgte wurden die Reste bislang nicht.