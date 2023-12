Plus Kreis Neuwied Adventsserie: Kleine Rituale einführen und entspannt durchs Weihnachtsshoppen kommen In einer kleinen Serie stellen unsere Redakteure aus den Redaktionen Neuwied und Ahrweiler ihre Tipps für eine besinnliche Adventszeit vor. Von Stephanie Mersmann

Wahrscheinlich geht es mir wie die meisten anderen auch: Grundsätzlich ist Schenken ja toll. Sich Gedanken darüber machen, worüber der andere sich freuen könnte, herumstöbern und schließlich das ideale Präsent kaufen. So weit die Theorie. Viel zu oft artet die Geschenkesuche aber in Stress aus, vor allem in der Vorweihnachtszeit, ...