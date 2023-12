Plus Neuwied Adventskonzert in Neuwied: Vokalensemble Tonart stimmt aufs Fest ein Auch wenn sich der Saal direkt unter der Kirche St. Laurentius in Niederbreitbach befindet – dem dort aufgestellten Weihnachtsbaum gelingt es nicht, eine festliche Atmosphäre herzustellen. Wenn allerdings bei der Generalprobe des Vokalensembles Tonart aus mehr als 30 Kehlen in schönster Harmonie weihnachtliche Lieder erklingen, wird es einem sofort warm ums Herz. Von Rainer Claaßen

Wenn der Chor am Sonntag, 10. Dezember, in der St. Matthiaskirche in Neuwied auftritt, dürften Gänsehaut-Momente beim Publikum programmiert sein. Beim Adventskonzert „The very best time of the year!“ wird die Wirkung des Chores noch durch den sakralen Raum und die Begleitung eines großen Orchesters unterstützt. Zudem werden die Lieder ...