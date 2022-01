Dank des Engagements von Pfarrer Werner Zupp und Kantor Thomas Schmidt verwandelt sich Neuwieds Marktkirche regelmäßig zum Konzertsaal. Nachdem erst vor wenigen Wochen mit dem Trompeter Markus Stockhausen ein Ausnahmekünstler zu Gast war, wurde in der Kirche jetzt das nächste Glanzlicht präsentiert: In Zusammenarbeit mit der Landesmusikakademie Engers gab das international erfolgreiche A-cappella-Sextett Singer Pur wegen der großen Nachfrage am Mittwochabend gleich zwei Konzerte.