Abwechslungsreiches Programm: Die Westerwälder-Literaturtage bieten auch im Kreis Neuwied einiges an

Viel Abwechslung zwischen Enspel, Hamm und Bad Hönningen bieten die 23. Westerwälder Literaturtage. Weiter geht es am 22. August, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Westerburg: Christine Westermann stellt ihr Buch „Die Familien der anderen. Mein Leben in Büchern“ vor.

Am 31. August, 18.30 Uhr, ist der Wasserturm in Großmaischeid die Bühne für den Autor und Liedermacher Thommie Bayer. Er erzählt in „Einer fehlt“ die Geschichte einer großen Freundschaft und ihrer schwersten Prüfung. In den wilden 1970er-Jahren lernen sich Georg, Paul und Schubert auf einer Italienreise kennen. Seither sind sie enge Freunde. Als plötzlich Georgs Frau stirbt und dieser spurlos aus Wien verschwindet, machen sich Schubert und Paul auf die Suche nach ihm.

Am 5. September, 19 Uhr, spricht im Supermercato Italiano in Ransbach-Baumbach Ralph Dutli mit Martin W. Ramb und Friederike Lanz über sein Buch „Liebe Olive“. Zu dieser kleinen Kulturgeschichte der Olive gibt es eine passende Verkostung.

Einen Tag später, am 6. September, liest Christian Wirmer ab 19 Uhr aus Herbert Rosendorfers „Briefe in die chinesische Vergangenheit“ in der Wied Scala Neitersen. Erstaunlicherweise zeigt der Kompass nach Bayern, Brezn inbegriffen.

Frank Schwieger bietet am 7. September, 16 Uhr, in der Evangelischen öffentlichen Bücherei Hamm, und am 8. September, um 14 Uhr im Roentgen-Museum Neuwied für Kinder ab etwa zehn Jahren zwei Lesungen an. In seiner vergnüglichen Neuerscheinung „Ich, Athene und die mutigen Frauen aus Olympia“ packen die griechischen Göttinnen aus.

Am 12. September, 19 Uhr, in der Evangelischen öffentlichen Bücherei Bad Hönningen ist der in Neuwied geborene Thomas de Padova zu erleben. Er erzählt in „Nonna“ die Geschichte seiner Großmutter, bei der er viele Sommer in Apulien verbracht hat.

Im Hotel zur Post in Waldbreitbach stellt der Kabarettist und Schauspieler Fatih Çevikkollu am 15. September, 20 Uhr, in seinem Buch „Kartonwand“ am Beispiel seiner Familie das Trauma von Arbeitsmigranten dar, deren Traum, wieder in die Heimat zurückzukehren, sich nicht erfüllte. Dialogpartnerin ist Maria Bastian-Erll.

Weiter geht es am 19. September, 19 Uhr, in der Birkenhof-Brennerei in Nistertal: Stefan Maiwald erteilt in „Meine Bar in Italien. Warum uns der Süden glücklich macht“ feinsinnige Lektionen in italienischer Lebensart.

Am 25. September, 19 Uhr, unterhält sich der Kunsthistoriker und Galerist Joachim Blüher mit Hanns-Josef Ortheil im Roentgen-Museum Neuwied über die bedeutende Kulturinstitution „Villa Massimo“ in Rom. Das Gespräch wird flankiert von Lesepassagen aus Ortheils gleichnamigem Roman.

„Natürlich kann man hier nicht leben“ heißt der Debütroman von Özge Inan. Die junge Frau stellt am 28. September, um 16 Uhr im Haus Felsenkeller in Altenkirchen ihr Werk vor. Und am 5. Oktober, 19 Uhr, ist in der Zweiten Heimat in Höhr-Grenzhausen Robert Menasse zu erleben. In seinem neuen Roman „Die Erweiterung“ geht es um persönliche Schicksale, Eigenheiten, Karrieren, nationalistische Strategiespiele und vieles mehr. Menasse spricht über die europäische Idee mit Martin W. Ramb und Holger Zaborowski.

Das Bürgerhaus Neuwied ist am 8. Oktober, 19 Uhr, Schauplatz der Lesung von Carsten Sebastian Henn. Er erzählt in „Der Geschichtenbäcker“, wie die ehemalige Tänzerin Sofia in einer italienischen Dorfbackstube mehr findet als nur einen Job. Am 10. Oktober, 19.30 Uhr, präsentiert in der Alten Schmiede im Stöffel-Park Enspel Judith Hermann ihr preisgekröntes Buch „Wir hätten uns alles gesagt“. Die Moderation des Abends übernimmt Michael Au,Literaturreferent des Mainzer Kulturministeriums.

Am 13. Oktober, 18 Uhr, im Kulturhaus Hamm und am 15. Oktober, 19 Uhr, im Innolab in Montabaur liest der große griechische Kriminalschriftsteller Petros Markaris aus seinem jüngst erschienenen Roman „Aufstand der Frauen“. Sein Dialogpartner ist Bernhard Robben. Am 22. Oktober, 20 Uhr, stellt Alex Beer im Alten Bahnhof Puderbach ihren Wien-Krimi „Die weiße Stunde“ vor. Diese Lesung wird die Finissage der 23. Westerwälder Literaturtage sein.

Gebührenfreie Tickets für 15 Euro sind erhältlich in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 Euro.