Abwasser flutet die Küche: Einzug der Bewohner im neuen Neuwieder Hospiz verzögert sich

i Das Rhein-Wied-Hospiz in Neuwied ist Ende August eröffnet worden. Die Aufnahme der ersten Bewohner verzögert sich jedoch. Foto: Rainer Claaßen

Eine verstopfte Leitung, ein Rückstau an Abwasser und eine Überschwemmung in der Küche: Der Tag der offenen Tür im neuen Rhein-Wied-Hospiz in Neuwied endete unerfreulich. Die ersten Bewohner können vorerst nicht einziehen.