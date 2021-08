Elf Drehtage, mehrere Schauplätze und bis zu 70 Personen am Set: Die Abtei Rommersdorf hat sich vor Kurzem in die Filmkulisse für eine Fernsehproduktion im Auftrag der ARD verwandelt. Noch bis Mitte September dreht die Firma Polyphon Pictures unter anderem im Gewölbekeller, im Innenhof sowie in den Refektorien der Abtei die Liebeskomödie „Da hilft nur beten“ (siehe Zusatztext).