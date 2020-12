Neuwied

Seit Montag, 16. März, und bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien am 17. April bleiben die Schulen im Kreis nach aktuellem Stand geschlossen. Viele Bildungsstätten bieten eine Notbetreuung an, auch die Neuwieder Förderschulen, an denen überwiegend Schüler mit komplexen Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen unterrichtet werden. Angesichts der Tatsache, dass die Arbeit mit körperlich oder geistig eingeschränkten Jugendlichen ein gewisses Maß an Körperkontakt in der Betreuung erfordert, sind die Corona-Krise und die damit einhergehenden Hygieneregeln für die Förderschulen eine besondere Herausforderung.